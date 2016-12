Hamilton attacca Schumacher: "Ho vinto grazie al mio talento, non come lui"

4 novembre 2015

Lewis Hamilton accende la polemica. Sulle colonne del Kolner Express il pilota britannico, rispondendo ad una domanda su Michael Schumacher, avrebbe dichiarato: "Per vincere non ho mai avuto bisogno di fare le cose che faceva lui. Io ho vinto solamente grazie al mio talento”. Il giornalista aveva infatti paragonato la stagione di Hamilton alle annate in cui Schumi conquistava i titoli anche con contrasti duri e bagarre al limite del regolamento.