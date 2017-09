Hamilton: "Toglierò il sorriso a Vettel"

1 settembre 2017

Lewis Hamilton arriva a Monza con le sicurezze di una Mercedes che in Belgio è tornata a dettare legge e, come fa un pugile prima di salire sul ring, sfida Vettel, il suo avversario nella corsa al mondiale: "Vedo che Sebastian ha il sorriso stampato sulle labbra, farò in modo di farglielo perdere". Poi sul recente rinnovo del tedesco con la Ferrari: "Non mi aspettavo che firmasse per ben tre stagioni, ma questo rende più chiaro il mio futuro".