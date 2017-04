Hamilton: "Non vedo l'ora di battere Vettel"

6 aprile 2017

Lewis Hamilton si è presentato in Cina versione guerriero. L'inglese della Mercedes cerca il riscatto dopo il secondo posto in Australia dietro a Vettel: "Muoio dalla voglia di battagliare con lui". Il vicecampione del mondo è pronto a lottare in pista: "Io sono cresciuto con i go-kart, con le gare ruota a ruota e vivo ogni giorno in Formula 1 sperando di poter fare le stesse battaglie. Me ne ricordo una fantastica fra me e Nico Rosberg nel 2014 in Bahrain e muoio dalla voglia di poterne fare una così con Vettel. Sarebbe fantastico, è un quattro volte campione del Mondo, uno dei migliori piloti della nostra generazione. Anche i fan non vedono l'ora di vedere una battaglia fra di noi. Speriamo che non tutto si decida con la strategia, voglio vedere delle battaglie anche in pista".