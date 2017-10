Hamilton: "Mi dispiace per Vettel"

30 settembre 2017

Sincero o no? Qualche dubbio resta. Lewis Hamilton dopo aver conquistato la pole position in Malesia si è detto dispiaciuto per i guai del rivale Sebastian Vettel che scatterà ultimo in gara: "Sì, mi dispiace per lui, ma così sono le corse". L'inglese della Mercedes poi ha continuato "È una situazione perfetta per me, ma vediamo in gara, possono succedere tante cose e spero ci sia tanta gente".