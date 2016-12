Hamilton: "Manca aderenza, peggio che a Monza"

30 ottobre 2015

Il nuovo circuito di Città del Messico piace, ma l'asflato è molto scivoloso: anche Lewis Hamilton e Nico Rosberg l'hanno fatto notare dopo la prima giornata di libere. Il fresco campione del mondo della Mercedes è stato diretto: "Si slitta molto, c'è meno aderenza che a Monza". Poi il tedesco, leader di giornata: "Come sui kart, asfalto troppo liscio ed è difficile trovare il limite. Per fortuna il tracciato è molto bello".

"Abbiamo pochissimo carico aerodinamico. Sul rettilineo la macchina vola, ma in curva è un problema. Sul passo gara? Dobbiamo analizzare il comportamento delle gomme", ha concluso Rosberg che nelle libere ha avuto un problema ai freni. Su questo ha risposto il compagno Hamilton: "Siamo molto in alto e quindi il raffredamento è minore, però siamo tutti nella stessa situazione".

RICCIARDO: "FACCIO LA DANZA DELLA PIOGGIA"

Super terzo tempo per Daniel Ricciardo: "Poco grip? Perdiamo tanto sul rettilineo, ma in curva recuperiamo. La nostra performance è una sorpresa. La pista è bella. Se migliorsa forse è peggio per noi. Se piove abbiamo una bella chance. Forse domani faccio la danza della pioggia con Dani Kvyat".