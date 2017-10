Hamilton: "La competizione mi diverte"

5 ottobre 2017

"La Mercedes ha un potenziale, ma non riesco a sfruttarlo. Ultimamente non sto centrando gli obiettivi. Lewis è stato più bravo di me e io posso imparare molto da lui", ha detto in tutta onesta Bottas nella conferenza stampa del GP di Giappone. Sul telaio : "Se il team trovasse problemi lo cambierebbe, prima di cambiarlo però abbiamo la tecnlogia per trovare e risolvere i problemi. Mi fido del team. Ho chiesto di cambiare il telaio? Non direttamente...".

HAMILTON: "VOGLIO VINCERLE TUTTE"

Trentaquattro punti di vantaggio in classifica non sono un margine rassicurante per Lewis Hamilton che si presenta al GP del Giappone, in programma domenica sul circuito di Suzuka con in testa un obiettivo: vincerle tutte. Il calo della sua vettura nelle ultime gare non lo preoccupa. "Stiamo analizzando i motivi - dice - ma di base restiamo forti ed il fresco di Suzuka potrebbe avvantaggiarci. Certo, non mi aspetto una macchina totalmente differente, ma che la prestazione sia diffeente. Questo, però lo scopriremo in pista".



Le ultime gare non lo hanno soddisfatto. "Le caratteristiche delle piste contano sicuramente - continua- nonostante il fatto che siamo stati più o meno veloci abbiamo vinto ugualmente". Non solo: "Per numero di vittorie, pole, risultati e classifica dimostra che abbiamo una forza di base. Voglio vincere tutte le gare che rimangno. Questo è l'obiettivo. Non sono qui per gestire il vantaggio".