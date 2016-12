Hamilton: "Ho avuto un incidente stradale a Monaco"

12 novembre 2015

"Giallo" Lewis Hamilton risolto: in Brasile ci sarà. E' stato proprio lo stesso campione del mondo della Mercedes a spiegare, con un messaggio su Instagram, le ragioni del suo ritardo a Interlagos : "Non sono stato bene per della febbre, ma ho anche avuto un incidente stradale a Monaco lunedì sera. Nessun ferito, ma la macchina si è ovviamente danneggiata. Ho deciso col mio dottore di partire un giorno dopo e ora mi sento meglio".

I media brasiliani avevano addirittura ipotizzato un forfait per la gara di domenica dell'inglese: "Anche se alla fine non sono affari di nessuno, ci sono persone che conoscendo la mia situazione cercheranno di avvantaggiarsi della situazione e fare facili guadagni. Nessun problema. Nessuno è stato ferito, e questa è la cosa più importante. Ma la macchina ovviamente è stata danneggiata e c’è stato un leggero contatto con un veicolo fermo. Parlando con il team e il mio dottore, abbiamo deciso insieme che per me era meglio riposare a casa e partire un giorno dopo. Ma mi sento meglio e al momento sono in viaggio per il Brasile. In ogni caso, vi sto informando perché sento che tutti noi dobbiamo prenderci le responsabilità delle nostre azioni. Capita di fare errori, ma la cosa più importante è imparare da questi e crescere. Non vedo l’ora del weekend in Brasile“.