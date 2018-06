Hamilton: "Grato a Verstappen per il suo modo di guidare"

15 aprile 2018

Lewis Hamilton lascia Shanghai dopo aver recuperato otto punti a Sebastian Vettel, ma non può essere soddisfatto. L'inglese della Mercedes non è mai riuscito a lottare, ma ha beneficiato dell'incidente tra il ferrarista e Mex Verstappen. Ai giornalisti che gliel'hanno fatto notare ha risposto ironicamente: "Sono grato a Max per il suo modo di guidare". Una frase simpatica dopo le critiche del Bahrain per l'agggressività dell'olandese della Red Bull.



Un weekend cinese da archiviare in fretta: Non avevo il passo oggi, e nemmeno sabato – ha continuato – ho faticato dopo venerdì, che era stato un giorno in cui sono stato competitivo. Ieri la macchina è stata messa sottosopra e non abbiamo più recuperato. Ho faticato in gara senza mai trovare il giusto feeling con le gomme. La partenza è stata anche quella scioccante, un po’ come l’ultima gara, ed è una cosa sulla quale devo assolutamente migliorare perché mi sta facendo perdere punti preziosi. Analizzeremo a fondo cos’è successo, è un weekend da dimenticare".