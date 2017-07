GP Ungheria, siparietto hot sul podio

30 luglio 2017

Incidente sexy sul podio del GP d'Ungheria. Durante la premiazione dei piloti, il vento ha sollevato la gonna di una delle pit-girl, mostrando in diretta mondiale il lato b della ragazza, che poi si è subito ricomposta e allontanata da Vettel, Raikkonen e Bottas. Un siparietto piccante che subito è finito sui social network. All'Hungaroring lo spettacolo non è andato in scena soltanto in pista...