Gp Ungheria, è un rosso ancora pallido

Le Mercedes hanno fatto come al solito una gara con due soli iscritti, mentre Vettel e Raikkonen hanno perso i rispettivi duelli con Ricciardo e Verstappen. Unica nota positiva è la rimonta di Raikkonen, ma occorre ricordare che Kimi è partito dalla fila 7 per un errore di valutazione della squadra. Insomma la Red Bull non rappresenterà un punto di riferimento ma ora, dopo 11 Gran Premi, è a un solo punto dalla Ferrari nel mondiale costruttori. L’anno scorso dopo 11 gare il distacco della Red Bull dalla Ferrari era di addirittura 134 punti. I numeri raccontano ancora che la Mercedes ha 48 punti in meno rispetto al 2015. La Ferrari, a -18 nel confronto con l’anno scorso, non ha saputo approfittare della flessione della dominante argento. Una dispersione di punti raccolti dalla Red Bull, che, ribadiamo, non era e non è il punto di riferimento per gli uomini in rosso. Uomini in rosso che nel 2015 a Budapest erano sotto il podio a far festa per il trionfo di Vettel.