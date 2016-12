GP Singapore, Ricciardo: "Scommetterei su di me"

15 settembre 2016

La Red Bull nelle ultime gare è cresciuta e a Singapore , nel GP in notturna, la scuderia austriaca è attesissima. Uno dei favoriti è Daniel Ricciardo che non si nasconde: "E' una pista simile a Montecarlo e abbiamo buone possibilità di poter vincere - ha ammesso -. Il motore avrà nuove parti e sarà più potente, io sono qui per vincere. Bisogna sempre essere concentrati, non si può respirare ma scommetterei su di me".

Daniel Ricciardo è uno dei favoriti per il Gp di Singapore in programma domenica. Gara in notturna con la Red Bull attesissima. "Questa è una pista molto vicina a quella di Montecarlo e questo ci dà una buona opportunità di ottenere quella vittoria che finora ci è sfuggita. Il motore avrà delle nuove parti e quindi ci saranno cavalli in più da sfruttare. L'anno scorso la Mercedes ebbe problemi ma quest'anno non sbaglierà ancora. E la Ferrari sui queste piste sarà sicuramente della partita. Però sono qui per vincere, non per fare altro". Ricciardo avverte la pressione che c'è sul team a Singapore: "Nelle ultime gare il team è cresciuto e dobbiamo farla fruttare in modo positivo. Non so qual è la mia quota per arrivare tra i primi 10, ma sicuramente sarebbe un buon investimento scommettete su di me. Saranno soldi ben spesi". Quanto alla gara "è la piu' dura del calendario, c'e' grande umidita' e sei circondato dal cemento visto che e' un circuito cittadino. Ci vuole la massima concentrazione, e' una pista dove non si puo' respirare e dove devi essere sempre concentrato al 100%". Vincere e magari bere nuovamente dalla scarpa: "Forse sono stato il primo in F1. Deriva dalla tradizione dei pescatori che bevono la birra dalle loro scarpe. Ho visto che anche Valentino Rossi ha detto che gli è piaciuto molto. Lo champagne è freddo ed è un bel piacere. Se vinco lo faccio e vorrei che lo facessero tutti".