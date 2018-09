Gp Monza, Vettel deluso: "Che m.... Hamilton non mi ha lasciato spazio e ha avuto fortuna"

02/09/2018

Grande delusione in casa Ferrari alla fine del Gp di Monza. Soprattutto per Vettel. "Ho provato a passare Kimi subito, ma non sono riuscito - ha spiegato -. L'incidente? Non avevo spazio, Lewis non me ne ha lasciato. Lui l'ha passata liscia e ha avuto fortuna, io no". "Che m... - ha aggiunto Seb -. Ho provato a dare tutto per la squadra e i tifosi, ma il quarto posto è un brutto risultato". Amaro anche il commento di Raikkonen: "Ho avuto problemi alle gomme e non ho potuto lottare con Lewis".