Gp Monaco, Vettel: "Possiamo essere piu' veloci delle Red Bull" Il ferrarista ha chiuso con il terzo tempo a Montecarlo

24 maggio 2018

Sebastian Vettel va avanti per la sua strada. Il pilota della Ferrari, che ha chiuso con il terzo tempo a Montecarlo, non si preoccupa della velocità delle due Red Bull che hanno dominato le prove libere. "Possiamo essere più veloci di loro? Certo, perché no? Dobbiamo pensare a guardare in casa nostra e a fare bene il nostro lavoro. In macchina ero a mio agio, si scivolava un po' troppo, ma se si tratta di qualcosa che resta in controllo è accettabile".

Poi, il tedesco: "Dobbiamo solo lavorare per ridurre al minimo queste perdite di aderenza e dovremmo essere in ottima posizione, guadagneremo certamente velocità. Oggi ci sono stati anche un po' di problemi di traffico. Però per sabato sarà una battaglia ravvicinata, non sceglierei un favorito per la pole".

RICCIARDO: "SOGNO LA POLE" Primo tempo per Ricciardo: "Questo circuito è bellissimo ed è ancora meglio quando è veloce come oggi", ha detto l'australiano della Red Bull. "Anche con le Pirelli Hypersoft è molto veloce e l'1'11 di oggi mi fa una buona sensazione. Spero di potermi giocare la pole. Penso che abbiamo una buona opportunità. La Ferrari di solito è veloce il sabato. La Mercedes non so se è come noi e loro, ma sarà una grande battaglia per la pole".

