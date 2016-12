GP Malesia, Vettel fiducioso: "Speriamo di ripetere il successo dell'anno scorso"

27 settembre 2016

Ovviamente non sarà facile ripetere il successo dello scorso anno e non solo per via della supremazia netta delle Mercedes ma anche per le condizioni atmosferiche e della pista: " E' un circuito molto impegnativo, ci sono diverse curve ad alta velocità. E' difficile anche per le gomme perché di solito fa molto caldo e, durante la gara, la possibilità di pioggia è sempre molto alta. Piove quasi ogni giorno. Non è facile far andare tutto bene ma se ci si riesce è fantastico. E' uno di quei circuiti che ti mette a dura prova".