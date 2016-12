GP Gran Bretagna, Hamilton: "La pole qui è sempre speciale"

4 luglio 2015

Lewis Hamilton si gode l'ottava pole position stagionale, ottenuta nel GP di casa a Silverstone: "E' sempre speciale ottenerla qui. Tutte queste persone hanno fatto il tifo per me per tutto il weekend. Non è stato facile per noi, abbbiamo dovuto fare diverse modifiche e abbiamo problemi di bilanciamento. Speriamo di risolverli domani". Amaro Rosberg : "Nel primo giro ero dietro di un solo decimo, poi non sono migliorato. E' fastidioso, ma è andata così".

Il tedesco non è riuscito a migliorarsi nell'ultimo giro della Q3: "Ma nell'ultimo run non c'è riuscito quasi nessuno. Credo solo Felipe abbia guadagnato posizioni. E questo è strano. Credo di aver avuto qualcosa che non andava nell'anteriore sinistra, c'era tanto sottosterzo. Dobbiamo esaminare ancora i dati e capire l'entità del problema".



Chi sorride invece è Felipe Massa, terzo davanti a Bottas e soprattutto alle due Ferrari: "Per noi è una giornata fantastica, per la Williams questo è il GP di casa. Credo sia stato grandioso vedere me e Valtteri al terzo e quarto posto. Abbiamo combattuto l'uno contro l'altro per tutte le qualifiche, soprattutto in Q3, e alla fine sono riuscito a fare questo giro fantastico. Non vediamo l'ora che arrivi domani, speriamo di poter fare una grande gara e lottare con la Ferrari. In questo weekend possiamo stare davanti alle Rosse con entrambe le macchine, potrà succedere anche domani. Sono due anni che lavoriamo in questa direzione, essere davanti al Cavallino ora vale tantissimo. Loro hanno ancora un grande vantaggio, ma le cose possono cambiare".