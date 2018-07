GP Germania, Vettel: "Vincere qui sarebbe bellissimo"

19/07/2018

Gioca in casa, è al comando della classifica piloti e deve tenere lontano uno come Lewis Hamilton. Ce n'è abbastanza perché la tappa di Hockenheim sia del tutto particolare per Sebastian Vettel, pilota della Ferrari. Nato a 30 minuti da dove si correrà l'undicesimo appuntamento del circus F1, il tedesco è consapevole delle difficoltà che si incontreranno: “Abbiamo avuto dei problemi – ha detto nella conferenza stampa dei piloti di oggi - ma molto dipende da come la tua macchina sfrutta le gomme. Stiamo cercando di lavorare sulla materia, che è calda per noi. E qui, dove la temperatura sarà davvero alta, vederemo se faremo dei miglioramenti. Il team sta crescendo e sta migliorando. Stiamo diventando più forti con un bel gruppo di persone. A volte funziona meglio, a volte no, ma dal 2016 ci siamo bloccati senza progredire. Poi, invece, c'è stata una costante crescita. Vincere in Germania varrebbe di più per me e questa, inoltre, potrebbe essere l'ultima volta che gareggeremo qui e per un po' di tempo”.



Piloti tedeschi “viziati”? “Schumi ha reso la F1 popolare e l'ha portata nelle case di tutti. Il boom ora c'è in Olanda con Verstappen, in Inghilterra dura da più tempo. In Germania Michael ha creato il boom iniziale ed è stato belle avere tanti piloti in griglia. In generale è vero che i tedeschi sono difficili da stimolare da questo punto di vista. Ma visto che abbiamo fallito nel calcio, spero che vengano qui a passare il weekend”. Inevitabile un passaggio sulla “campagna acquisti” delle Scuderie: “Non so chi sarà il mio compagno di squadra. Ripeto, sono contentissimo di Raikkonen e Leclerc avrà un grande futuro. Ma ciò che sarà non posso saperlo. Non ho mai avuto problemi con Raikkonen, bellissimo lavorare con lui. Lui finlandese, Leclerc monegasco, sono molto diversi. Ma queste non sono scelte che spettano a me”. Acqua passata invece il contatto con Hamilton a Silverstone: “Sono passate due settimane, ormai è passato. Hamilton è tra i migliori ed è bello combattere con lui”.