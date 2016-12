GP Bahrain, Vettel non fa drammi: "Non sono preoccupato"

1 aprile 2016

"Non sappiamo cosa sia successo al 100%, avevo l'impressione che mancasse trazione e non volevamo danneggiare la macchina''. Dopo un venerdì di libere non esaltante in Bahrain, Sebastian Vettel non fa drammi: ''Non sono preoccupato, è importante non prendere rischi e accumulare giri. Non ho potuto fare tutto quello che volevo, ma siamo riusciti a fare diversi giri''. "La prima fila? Speriamo, potremmo essere più vicini, vedremo come migliorare", ha aggiunto.