GP Bahrain: sostituzione del cambio, penalità per Hamilton

6 aprile 2018

Comincia nel peggiore dei modi il weekend in Bahrain per Lewis Hamilton . Il campione del mondo ha infatti dovuto sostituire il cambio della sua Mercedes W09 incappando nella penalità di cinque posizioni da scontare sulla griglia di partenza nella gara di domenica. L'inglese partirà quindi al massimo dalla terza fila su un circuito che, però, è favorevole per i sorpassi.

Stesso problema anche per il compagno di scuderia Valtteri Bottas che, però, dopo aver sostituito il cambio in Australia dopo l’incidente in Q3 aveva diritto a un weekend senza penalità in caso di cambio nuovo.