GP Bahrain, Ferrari davanti a tutti nelle seconde libere

6 aprile 2018

In quinta e sesta posizione le due Red Bull, molto bene nel passo gara, con Mark Verstappen (+0,928) davanti a Daniel Ricciardo (+0,934).



Da segnalare come la Ferrari di Raikkonen (costretto a fermarsi a dieci minuti dalla bandiera a scacchi per un problema all'anteriore destra) abbia provato sul tracciato le gomme Soft, poi bisognerà vedere in gara quale sarà il comportamento della scuderia di Maranello.



Per quanto riguarda gli altri, settimo tempo per la Renault di Hulkenberg (+1”403), ottava la Toro Rosso di Gasly (+1”415), nono e decimo tempo per le due McLaren, rispettivamente prima quella di Alonso (+1”465) e poi quella di Vandoorne (+1”605) a chiudere le prime dieci posizioni.