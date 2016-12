GP Baharin, Rosberg è carico: "Veloci per la pole e per la gara"

1 aprile 2016

Il dominio di Rosberg nelle libere 2 del GP del Baharin non spaventa Hamilton . " È stato un buon venerdì - ha spiegato -. La macchina sta comportandosi molto bene. C'è del lavoro da fare per trovare alcuni miglioramenti dalla macchina e anche nel mio stile di guida ". Molto carico anche Nico : " Siamo stati molto veloci sul giro singolo e anche sui run più lunghi, quindi non vedo l'ora di arrivare alle qualifiche e alla gara ".

"Dopo un grande fine settimana a Melbourne e mi sentivo veramente bene in pista - ha proseguito Rosberg -. E' stata una prima giornata incoraggiante per la squadra". "Però le temperature sono state più basse del previsto, e questo potrebbe fare differenza con le gomme - ha aggiunto -. Questa pista mi piace molto. L'atmosfera è eccezionale ed è davvero spettacolare guidare sotto le luci della sera. Mi aspetto un weekend entusiasmante!".



Hamilton invece vola basso: "Non ci sono stati sorprese o problemi da segnalare in entrambe le sessioni di prove, il che è sempre un buon segno. La comprensione dei pneumatici è stata fondamentale per il nostro lavoro di oggi, perché saranno un fattore importante di questo fine settimana".