GP Austria, serenità Vettel: "L'affidabilità non mi preoccupa"

19 giugno 2015

Miglior tempo di giornata, ma anche due problemi (a trasmissione e cambio) che hanno reso il venerdì agrodolce. Sebastian Vettel è comunque fiducioso in vista della gara di Zeltweg. "È stata una giornata difficile, le cose succedono e la vita è così. Non so molto in chiave gara perché abbiamo fatto pochi giri - ha spiegato il tedesco della Ferrari -. Non sono preoccupato per l'affidabilità della mia Ferrari, il passo sembra buono".

Perl'incognita è il passo gara, visto che sia al mattino che al pomeriggio ha girato pochissimo. "Non so molto in chiave gara perché abbiamo fatto pochi giri - ha spiegato -. Per quello che ho visto il passo è a posto, Kimi ha girato più di me e sembra che abbia un buon ritmo: vediamo se possiamo trovare informazioni utili per me da lì, ma la mia situazione non è ottimale".

Soddisfatto, ma senza montarsi troppo la testa Kimi Raikkonen. "Finora è andato tutto bene ma oggi è oggi e domani è un altro giorno, dobbiamo fare in modo che tutto funzioni alla perfezione - l'analisi del finlandese - Il passo gara? C'è stato un po' di traffico e credo che possiamo ancora migliorare".