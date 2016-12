GP Austria, libere 3: Vettel davanti prima del diluvio

20 giugno 2015

Sebastian Vettel , poi la pioggia. Ecco come sono andate le prove libere tre del GP d'Austria che continuano a far sognare la Ferrari. Il tedesco si è confermato al top beffando Lewis Hamilton di solo 17 millessimi nella prima ora. A 30 minuti dalla fine del turno è arrivata l'acqua attesa già ieri. Pista molto scivolosa a Zeltweg con molti fuori pista senza conseguenza. Hamilton e le Red Bull hanno preferito restare ai box.

Fa ben sperare anche la terza posizione di Kimi Raikkonen che con il tempo di 1:10.177 si è fermato a poco meno di due decimi dal compagno di squadra. Sotto la pioggia il più veloce è stato Carlos Sainz che ha girato in 1:30, mentre Vettel ha preso confidenza con le intermedie rimanendo a tre secondi dallo spagnolo.

Ancora problemi per Fernando Alonso che prima del diluvio aveva causato la bandiera rossa parcheggiando la sua McLaren-Honda in mezzo al rettilineo. Non c'è pace per Nando che già pensa alla prossima stagione.