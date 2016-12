Gp Austria, la rabbia di Raikkonen: "Ferrari o addio F1"

18 giugno 2015

Le continue voci sul futuro hanno indispettito Kimi Raikkonen, che da Zeltweg risponde a muso duro alle indiscrezioni su una riduzione del suo ingaggio. "Sono sciocchezze, ho sentito dire qualcosa del genere, ma voi non avete idea di quello che dice il contratto - ha tuonato - Ho sempre detto che non sarà la fine della mia vita se non dovessi essere più qui, mi piacerebbe restare. Se non correrò per la Ferrari, non correrò per nessun altro in F1".