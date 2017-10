GP Austin, Pirelli presenta le gomme contro il cancro al seno

16 ottobre 2017

Nel GP di Austin la Formula 1 scende in pista a favore della lotta contro il cancro al seno. Di colore rosa, solo ed esclusivamente per la gara di Austin, saranno le gomme Pirelli P Zero Purple ultrasoft. Un’idea appoggiata da Pirelli che ha deciso di trasmettere questo messaggio utilizzando i propri pneumatici, portatori di un messaggio che va ben oltre la ricerca della massima prestazione in pista, ma punta a sostenere Breast Cancer Care.