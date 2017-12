Gli auguri della Ferrari: "Pronti a dare il massimo nel 2018"

24 dicembre 2017

La Ferrari ha voluto fare gli auguri ai suoi tifosi, promettendo il massimo impegno per la stagione che sta per arrivare. Sperando che basti per il titolo di F1. "Dopo le celebrazioni, come sempre ci si prepara ai 70 anni che verranno e soprattutto a una nuova stagione che vedrà le vetture di Maranello come sempre pronte a dare il massimo in pista e su strada. A tutti voi, i migliori auguri di buone feste!", il messaggio del Cavallino.