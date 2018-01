Germania, chiude il kartodromo dove debuttò Schumacher

10 gennaio 2018

Chiude in Germania uno dei luoghi storici legati alla carriera di Schumacher . Il circuito di kart che ha visto muovere i primi passi di Michael nel 2020 verrà infatti riconvertito a zona di estrazione mineraria . A nulla sono valsi gli sforzi per trovare una nuova casa alla pista di Kerpen-Manheim vicino a Colonia, dove, oltre a Schumacher, anche il fratello Ralf e Sebastian Vettel hanno iniziato a prendere confidenza con i motori.

Un pezzo di storia del motorsport tedesco, dunque, chiude i battenti. Il terreno sotto la pista, due terzi dei quali è di proprietà di Michael Schumacher, dovrebbe essere utilizzato per l'estrazione di carbone da parte di una compagnia mineraria. "Non ci sarà una nuova pista di go-kart", ha detto il fratello più giovane del Schumacher, Ralf, anche egli ex driver di Formula 1, al quotidiano de Colonia Express. "E' una vergogna che una tradizione e una opportunità per giovani di successo stia per morire", ha aggiunto.