Formula Uno: le gare europee al via alle 15.10

1 febbraio 2018

Nuovi orari per le gare che si correranno in Europa nel prossimo Mondiale di F1. Dalle tradizionali ore 14, nel 2018 il via dei GP nel Vecchio Continente passerà alle 15.10 e sarà così posticipato di un'ora e dieci minuti. Due i Gran Premi in notturna, quello del Bahrein (ore 18.10) e quello di Singapore (ore 20.10). Il motivo del posticipo degli orari è per cercare di attrarre un numero maggiore di telespettatori.