Formula 1, Vettel sprona la Ferrari: "Lotteremo fino alla fine, non è ancora finita"

26 ottobre 2017

Nonostante le speranze di una vittoria Mondiale siano appese ad un filo (a tre gare dal termine del campionato Hamilton ha 66 punti di vantaggio su Vettel e gli basterà arrivare quinto per vincere il suo quarto titolo in carriera eguagliando proprio il rivale tedesco), Sebastian Vettel lancia la carica in vista degli ultimi Gp, a partire da quello di domenica in Messico: "Non è finita, anche se ormai non dipende più da noi" spiega il pilota della Ferrari in conferenza stampa. "Ma nessuno si aspettava fossimo così forti. Peccato perché in alcune gare non abbiamo avuto la possibilità di lottare. Queste hanno fatto la differenza. Pensiamo che non sia finita e vogliamo vincere le ultime tre gare. Abbiamo dimostrato di aver fatto un gran lavoro".



Nonostante i problemi, per il tedesco la Ferrari è migliorata tantissimo rispetto alla scorsa stagione: "Si parlava poco di noi a inizio stagione. Ci sono stati problemi, ma fa parte delle gare. Tutti sentiamo che si può fare meglio e sappiamo dove intervenire. E se lo faremo saremo un team più forte, con una macchina, un pacchetto ed un motore piu' forte. Io in Daytona? Non so nemmeno con che macchine si corre. In passato i piloti gareggiavano anche con macchine diverse, si dovevano adattare, lavorare e guidare in modo diverso. Ora non c'è molto tempo per farlo, peò' siamo piloti da corsa e l'idea mi piace. Non so se le cose cambieranno in futuro".