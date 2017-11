Formula 1, Vettel: "Migliorati rispetto allo scorso anno"

23 novembre 2017

Il GP di Abu Dhabi concluderà la stagione di Formula 1. Un'annata a due facce per la Ferrari, con Sebastian Vettel che ha a lungo accarezzato il sogno Mondiale. Un netto miglioramento rispetto allo scorso anno, ma con qualche rammarico, come espresso dallo stesso tedesco in conferenza stampa: "Siamo migliorati in modo incredibile rispetto allo scorso anno, sotto tanti punti di vista: motore e telaio hanno retto per gran parte dell'anno. Purtroppo è mancato il momento decisivo. Perdere il titolo è stato brutto, ma ora pensiamo alla prossima stagione".



Vettel indica la via per poter competere nuovamente con la Mercedes per il Mondiale: "Abbiamo capito gli errori - dice il quattro volte campione del mondo - e lavoreremo tanto in inverno, ripartendo da zero. Ci manca lo sforzo finale, il più difficile. Ma la squadra è pronta, basterà fare un altro miglioramento come quello fatto rispetto allo scorso anno e sarà come una passeggiata nel parco".