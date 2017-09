Formula 1, Vettel: "Ho grande fiducia nel team"

14 settembre 2017

Vuole subito dimenticare la debacle del Gp di Monza Sebastian Vettel , che non vede l'ora di scendere in pista sul circuito di Marina Bay: "Ribadisco quello che ho detto a Monza - dichiara il quattro volte campione del mondo - Ho grande fiducia nel team, perchè so quello che sta per arrivare". Vuole cancellare l'ultima deludente prestazione anche il compagno di squadra del tedesco, Kimi Raikkonen: "E' un un'altra gara, vedremo come andrà".

Deve reagire la Ferrari, in particolare Sebastian Vettel, che nel Gran Premio di Singapore, quattordicesima prova del Mondiale di Formula 1, non può più commettere passi falsi se vuole continuare a lottare per il titolo. Nonostante la delusione nel Gran Premio di casa, in cui Vettel è salito sul gradino più basso del podio, arrivando, però, a oltre 30" di ritardo da Hamilton, il pilota tedesco è fiducioso di potere fare molto bene: "Credo nelle potenzialità della squadra perchè so quello che sta per arrivare. A Monza il presidente Marchionne si è arrabbiato, io non ero contento, ma nemmeno così scontento".



Rispetto a Monza, il circuito di Marina Bay è più favorevole alle caratteristiche della Rossa: "Siamo sicuramente messi meglio rispetto a Monza - afferma Vettel - Non so se siamo i favoriti, ma non c'è motivo di pensare che la nostra vettura non vada bene qui". Vuole tornare almeno a lottare per il podio, dopo due gare d'astinenza, anche il compagno di squadra del quattro volte Campione del Mondo, Kimi Raikkonen: "E' un altro circuito, un'altra gara; cominceremo dalle prove e poi si vedrà - dichiara il finlandese - C'é ancora molto lavoro da fare e c'è sempre qualcosa da migliorare".