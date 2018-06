Formula 1, Vettel: "Hamilton alla Ferrari non mi dispiacerebbe"

23 maggio 2018

"Credo sia giusto riassumere tutto dicendo che Barcellona non è stata una gara positiva per noi - ha detto Sebastian Vettel in conferenza stampa - il sabato meglio, ma poi la gara è andata così. Abbiamo un paio di idee e crediamo che queste possano aver condizionato la gara con un passo più debole. Ma qui la pista è diversa, quello che abbiano notato ci potrà servire più avanti. Le macchine con il passo lungo sono andate bene qui, non ci troviamo all'improvviso a sederci su un bus. La macchina l'abbiamo migliorata in generale, non credo sia solo una questione di passo più lungo”.



Parere non esattamente entusiasta sulle gomme Hypersoft: “Durante le gare non le abbiamo provate e nei test c'era freddo. Un'idea ce la siamo fatti nei collaudi di Abu Dhabi. Interessante, ma non credo duri tanto. Dovrebbero essere più veloci ed ecco perché molti le hanno scelte”.



Categorico invece a proposito delle Grid Girls: “Situazione gonfiata dall'inizio - risponde - non credo che le ragazze siano state costrette a fare le grid in passato e l'hanno fatto perché volevano. Non credo ci sia da fare troppi drammi sul nulla”.