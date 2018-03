Formula 1: super Hamilton nell'ultima giornata di test a Barcellona

1 marzo 2018

Nell'ultima giornata di test a Barcellona per la Formula 1 la mattinata non è stata esaltante come il pomeriggio, quando le migliori condizioni meteorologiche hanno reso la pista più veloce. La Mercedes del campione del mondo Hamilton con 1'19”333 ha fatto segnare il miglior tempo di questa quattro giorni di prove. Seconda la McLaren di Vandoorne (+0.521) e più staccata, con il terzo tempo, la Ferrari di Vettel (+0.908).

IL RACCONTO DELLA GIORNATA

Quarta e ultima giornata di test a Barcellona per la Formula Uno, una giornata che ha permesso di correre regolarmente dopo le problematiche di ieri legate al maltempo, tant'è che i team ne hanno approfittato per girare il più possibile, praticamente saltando anche la pausa pranzo. Il miglior tempo della mattinata è stato fatto registrare dalla Mercedes di Valtteri Bottas (che alla fine chiuderà soltanto con il dodicesimo tempo) e le condizioni meteorologiche migliorate nel pomeriggio hanno poi reso la giornata di test ancor più prolifica con tempi molto più veloci.



Il migliore alla fine è risultato quello della Mercedes del campione del mondo Lewis Hamilton che con 1'19”333 segna il miglior crono di tutta la settimana. Seconda la McLaren di Stoffel Vandoorne che ha fatto registrare un tempo di 1'19”854. Tutti gli altri più staccati e il terzo tempo è di Sebastian Vettel con la Ferrari (1'20”241) che però per gran parte della giornata si è preoccupato più della messa a punto dell'auto e del collaudo. Quarto Kevin Magnussen del team Haas (1'20”317). Quinto Fernando Alonso sulla McLaren (1'20”929), sesta la Renault di Carlos Sainz (1'20”940), settimo Lance Stroll con la Williams (1'21”142) e ottavo Pérez della Force India (1'21”973). Nono tempo per Max Verstappen della Red Bull (1'22”058). Decimo Pierre Gasly della Toro Rosso (1'22”134).