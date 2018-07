Formula 1 - Seb, l'entrata killer di Kimi e la dominante rossa nella domenica fenomenale di Lewis

08/07/2018 di LUCA BUDEL

La buona notizia è vedere Vettel lassù, una dominante rossa che a Silverstone mancava dal 2011. Un trionfo che permette al biondo di allungare nel Mondiale. La brutta notizia è che l’allungo in questione è roba piccola, 8 punti appena di vantaggio su Hamilton, il vero eroe della domenica di Silverstone. Lewis è stato impallinato al via da una manovra fuori legge di Raikkonen, è precipitato in fondo al gruppo, ha temuto di avere danni irreparabili alla macchina, è stato coccolato dai suoi box, quindi ha reagito da fenomeno quale è.



Una rimonta pazzesca che alla fine lo ha portato nei pressi di Vettel, scaricando sull’asfalto il meglio del repertorio. A fine giornata si tratta di una pessima notizia per la Ferrari che, con il campione quasi abbattuto, pensava di mettere da parte un tesoretto più corposo. L’altro segnale negativo per Vettel è lo smalto del rivale che senza l’entrata killer di Raikkonen avrebbe dominato la corsa senza troppi patemi. Il messaggio è il solito insomma. Seb e la Ferrari per battere Hamilton non possono più permettersi errori da qui alla fine. Lewis è come un crotalo, pronto al morso letale quando meno te lo aspetti.