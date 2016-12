Formula 1, Russia: Rosberg fa già paura

29 aprile 2016

Terzo anno di Formula 1 a Sochi, con due vittorie su due per Hamilton nei precedenti. Lewis vuole assolutamente tornare al successo, ma i suoi tempi nelle libere 1 non sono molto incoraggianti. Le Ferrari, per tentare l'assalto a Rosberg, si presentano in Russia con una nuova power unit e un nuovo alettone anteriore. Nella prima ora di prove però qualche contrattempo per le rosse, Vettel va due volte in testacoda mentre la vettura di Kimi accusa problemi al DSR. Quando iniziano a girare con costanza le Ferrari mostrano di essere competitive e fanno registrare gli stessi tempi della Mercedes a parità di mescola (soft). Kimi e Seb hanno optato per una strategia di gomme diversa, avendo portato in Russia due treni di supersoft in meno delle Mercedes e addirittura quattro in meno delle Red Bull. Problema di grip sull'asfalto russo, oltre a Vettel sono andati in testacoda anche Hamilton, Kvyat e Button.