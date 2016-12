Formula 1, Rosberg e Hamilton pronti al duello finale

21 novembre 2016

Dodici punti di distacco, una sola gara per decidere il Mondiale 2016 . Nico Rosberg e Lewis Hamilton si preparano ad affrontare il weekend di Abu Dhabi , che assegnerà il titolo iridato. "Non vedo l'ora - ha detto il pilota tedesco, a cui basta un terzo posto per laurearsi campione - Darò tutto per concludere con una vittoria". Hamilton, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di arrendersi: "Non si sa mai cosa può succedere".

Il pilota inglese è uscito vittorioso dal pazzo fine settimana di Interlagos, riaccendendo una piccola fiammella di speranza: "La vittoria in Brasile mi ha regalato un momento che non dimenticherò mai - ha dichiarato - Con questa macchina incredibile mi sento fortissimo, quindi non posso e non voglio arrendermi".



I pronostici, però, restano dalla parte di Nico, che può permettersi di amministrare il vantaggio guadagnato lungo il percorso: "Devo affrontare questa gara come fosse una qualsiasi delle altre - ha spiegato il tedesco - Nulla in questo sport è facile, quindi dovrò fare quello che ho sempre fatto per portare a casa un bel risultato. L'anno scorso qui ho vinto e su questa pista sono sempre andato forte, quindi ho tutte le ragioni per essere fiducioso. Sarà una grande battaglia e spero che i fan potranno godersi un bello spettacolo alla fine della stagione".