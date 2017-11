Formula 1, Raikkonen: "L'anno prossimo voglio lottare per vincere"

9 novembre 2017

"L'anno prossimo voglio lottare per vincere". Il messaggio che Kimi Raikkonen lancia nella conferenza stampa di presentazione del GP del Brasile, penultima prova del Mondiale di Formula 1, è molto chiaro così come il commento alla stagione in corso giunta ormai a conclusione. "Non sono contento del set-up di quest'anno, non siamo arrivati dove volevamo, ma sono stati fatti passi in avanti. Poteva andare meglio, ma anche peggio".

"Dieci anni fa diventavo campione del mondo con la Ferrari - ha proseguito il finlandese - e sono felice per i ricordi che ho qui a Interlagos, ma non sono cose che mi cambiano la vita". Più che al passato, il pensiero di Kimi è rivolto infatti al futuro: "L'anno prossimo voglio lottare per vincere, non sono felice del set-up di quest'anno e credo che non siamo arrivati dove avremmo voluto essere. Ma in generale abbiamo fatto grandi passi in avanti. La Ferrari vuole vincere e dobbiamo perfezionare piccole cose che possono fare la differenza. Ripartiremo da zero e speriamo bene. Abbiamo da imparare su questa stagione per migliorare. Dipenderà da molti fattori, dai test invernali per esempio".



Infine un saluto a Felipe Massa: "Si ritira ancora" ha detto sorridendo. £Sempre che succeda davvero, vedremo. Con lui ho avuto sempre un gran feeling alla Ferrari. Abbiamo vinto due Mondiali da compagni di squadra. Credo siano stati ottimi anni. Gli auguro il meglio per il suo futuro".