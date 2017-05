Formula 1, le pagelle di Sochi

VALTTERI BOTTAS – VOTO 9

Quello che sui social pubblica foto del cupo inverno finlandese si concede una domenica di prepotenza nei confronti del vicino di casa che mette in mostra la bella vita da rapper. Un giorno indimenticabile per Valtteri che dopo aver timbrato il cartellino per l’ottantesima volta riesce finalmente a vedere il mondo da lassù.



SEBIASTIAN VETTEL – VOTO 7,5

Ha illuso il popolo rosso con la pole position, poi si è fatto impallinare dalla Mercedes di riserva alla partenza. Il recupero nel finale offre l’impressione del potenziale a scoppio ritardato di macchina e pilota. La buona notizia è che la concorrenza vera è finita dietro.



KIMI RAIKKONEN – VOTO 7

Rimette i piedi sul podio e questa è già una buona notizia. Nota negativa sono gli oltre 10 secondi di ritardo da Vettel dopo aver percorso praticamente a braccetto l’avvicinamento alla gara.



LEWIS HAMILTON – VOTO 6

Pare che in Russia abbia mandato il gemello diverso oppure la sua metà oscura. Non si spiega altrimenti il percorso di Lewis da venerdì a domenica. L’impressione è che senza Rosberg e con una Ferrari in palla abbia improvvisamente smarrito preziosi punti di riferimento.



MAX VERSTAPPEN – VOTO 7

Tiene a galla l’ormai piccolo naviglio Red Bull beccando comunque un distacco da clessidra. Chi la sa lunga parla di progetto che potrebbe dare i suoi frutti nell’arco della stagione. Fin qui il prodotto offerto è ancora molto acerbo, come il sapore del caco quando lega la bocca.



FORCE INDIA – VOTO 7

Appurata la retrocessione in serie B della Red Bull, la rosellina emerge come il miglior prodotto della serie C. Perez conferma qualità e sostanza utili per la categoria, Ocon offre segnali incoraggianti di crescita.



FERNANDO ALONSO – SENZA VOTO

Sembra l’orsetto del tiro a segno del luna park. Stavolta viene centrato dalla carabina ancora prima di partire. Una sequenza triste prima di vederlo all’opera nei test per la 500 miglia.