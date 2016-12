Formula 1, le pagelle del GP d'Austria

Al via impallina la macchina gemella con facilità imbarazzante e nell'arco dei 300 chilometri vive amministrando la situazione senza troppi patemi. Solido quanto basta per gestire un confronto difficile per chiunque.

LEWIS HAMILTON - VOTO 7,5 Pasticcia come non gli capitava da tempo e solo la pochezza della concorrenza gli permette di sorridere nonostante un finesettimana illuminato solo dalla Pole position.



FELIPE MASSA - VOTO 8 Dopo aver rischiato di asfaltarlo ai box in prova, manda di traverso il pranzo domenicale di Maurizio Arrivabene. Felipe dimostra di meritare il posto che occupa con una gestione intelligente della gara e della rimonta di Vettel. Una domenica utile a ridimensionare il valore di Bottas (voto 6,5), candidato al posto di Raikkonen.



SEBASTIAN VETTEL- VOTO 7,5 Sembrava destinato eternamente alla piazza 3, ma il biondo sta facendo un passetto indietro per colpe non sue. Stavolta è un bullone dispettoso a negargli la doccia di champagne. Roba che la Ferrari (voto 6) non dovrebbe permettersi.



KIMI RAIKKONEN - VOTO 4 Ciccio Pasticcio suona la carica già di sabato, eliminato nel primo turno di qualifiche. Il capolavoro arriva in gara dove percorre una manciata di metri prima di essere centrato dalla McLaren di Alonso. Una bella prova di carattere dopo l'invito a darsi una mossa da parte dei suoi datori di lavoro.



A vederlo arrampicato sulla Ferrari viene da chiedersi se pensi realmente di aver fatto la scelta giusta puntando su un'accoppiata allucinante come Mclaren e Honda.