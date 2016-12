Formula 1: la Toro Rosso correrà con i motori della Ferrari nel 2016

4 dicembre 2015

Nuovo accordo tra Ferrari e Toro Rosso, che a distanza di tre anni dall'ultima volta torna a utilizzare i motori della Rossa. La scuderia di Maranello, attraverso un comunicato, rende nota l'intesa "che vedrà la squadra di Faenza utilizzare l'attuale Power Unit Ferrari per la stagione di Formula Uno 2016 - si legge -. Le prove in pista inizieranno nel febbraio 2016 al Circuit de Catalunya, in Spagna.