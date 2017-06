Formula 1, il calendario 2018: tornano Le Castellet e Hockenheim

19 giugno 2017

Tante le novità nel nuovo calendario di FormulaUno della stagione 2018. Nella nuova stagione non ci sarà più la Malesia, mentre tornano due Gp europei: quello di Francia a Le Castellet e Germania a Hockenheim. Una novità riguarda anche un'inedita' tripletta, ovvero tre Gp che si disputeranno in tre weekend consecutivi: il 24 giugno in Francia, il primo luglio in Austria e l'otto in Gran Bretagna.

La gara in Italia si disputerà il 2 settembre, l'esordio è previsto invece per il 25 marzo a Melbourne, in Australia e la chiusura il 25 novembre ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi.



Cambiano le posizioni in calendario di Azerbaijan (si sposta al 29 aprile) e Russia, con quest'ultima che passa dall'ultima settimana di aprile delle ultime due stagioni all'ultima di settembre, com'era avvenuto all'esordio nell'edizione del 2014.



Questo il calendario 2018



25 marzo Melbourne (Australia)

8 aprile - Shanghai (Cina)*

15 aprile - Sakhir (Bahrain)

29 april - Baku (Azerbaijan)

13 maggio - Montmeló (Spagna)

27 maggio - Montecarlo (Monaco)

10 giugno - Montreal (Canada)

24 giugno Le Castellet (Francia)

1 luglio - Spielberg (Austria)

8 luglio - Silverstone (Gran Bretagna)

22 luglio - Hockenheim (Germania)

29 luglio - Budapest (Ungheria)

26 agosto - Spa (Belgio)

2 settembre - Monza (Italia)

16 settembre - Singapore (Singapore)*

30 settembre - Sochi (Russia)

7 ottobre - Suzuka (Giappone)

21 ottobre - Austin (Usa)

28 ottobre - Città del Messico (Messico)

11 novembre - San Paolo (Brasile)

25 novembre - Yas Marina (Abu Dhabi).



(*Cina e Singapore sono ancora sub judice in attesa del rinnovo degli accordi commerciali)