Formula 1, Hamilton: "Non voglio condividere i miei dati con Bottas"

19 febbraio 2017

A Lewis Hamilton non piace l'idea di dover condividere la propria telemetria con Valtteri Bottas. Il tre volte campione del mondo, in un'intervista rilasciata ad uno degli sponsor della Mercedes, ha dichiarato di non gradire che i dati sul suo lavoro in pista possano essere studiati dal compagno di scuderia: "Non mi sembra giusto che io possa copiare altri e viceversa. L'ho chiesto al mio team: non voglio vedere i dati dell'altro pilota".