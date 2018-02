Formula 1: Grid Kids al posto delle "ombrelline"

5 febbraio 2018

I bambini che avranno l'opportunità di accompagnare e posare con i 20 piloti in griglia di partenza saranno scelti tra quelli con meriti sportivi nelle categorie minori del motorsport o per sorteggio. "Sarà un'occasione unica per questi ragazzi - ha detto in una nota stampa Sean Bratches - immaginateli vicini ai loro eroi che si preparano al via della gara, in quegli istanti coi migliori piloti al mondo. Per loro e le relative famiglie sarà un'esperienza indimenticabile, un'ispirazione a continuare a guidare, ad allenarsi, a imparare per sognare di essere un giorno come loro. Non c'è modo migliore di ispirare una nuova generazione di eroi della Formula 1".