Formula 1, Gp Germania: Hamilton, strepitosa vittoria. Anche in giuria

22/07/2018 di DANIELE PEZZINI

A casa di Seb. Lewis risponde al trionfo del rivale a Silverstone e si prende il Gran Premio di Germania al termine di una rimonta pazzesca dalla settima fila. La buona sorte, questa volta, gli ha dato una mano, visto che gli scrosci d'acqua abbattutisi sul tracciato di Hockenheim negli ultimi 20 giri hanno trasformato una domenica che sembrava dover sorridere alla Ferrari in un incubo per l'ormai ex leader della classifica iridata.



Seb ha perso il controllo della sua SF71H in un settore praticamente senza vie di fuga ed è finito contro le barriere chiudendo la corsa proprio sotto gli spalti gremiti di suoi tifosi. Fin lì il padrone di casa era stato impeccabile: partito senza sbavature, aveva gestito benissimo la prima parte di gara con le ultrasoft e anche la seconda con le soft, dopo che il muretto aveva ordinato a Raikkonen (in quel momento in testa, ma su strategia a due soste) di lasciarlo passare per evitare surriscaldamenti. La vittoria, a 15 giri dalla bandiera a scacchi, sembrava scontata, nonostante l'acqua che stava cadendo in alcuni settori. Poi, l'errore che non ti aspetti, l'escursione nella ghiaia e il regalo servito a Lewis su un piatto d'argento.



Ad aiutare il britannico, strepitoso nell'avvicinarsi alle prime posizioni nonostante le condizioni difficili, è stata anche la Safety Car entrata per l'incidente di Seb, che ha annullato i distacchi e poi spinto Raikkonen a effettuare la seconda sosta dando strada libera alle due Frecce d'Argento. A dare una mano a Lewis, naturalmente, anche il muretto Mercedes, che ha ordinato a Bottas di non attaccare il compagno garantendogli un trionfo che solo 24 ore prima sembrava un miraggio.



È stato un weekend piuttosto deludente per le Red Bull: Verstappen si è dovuto accontentare di mantenere la posizione di partenza (4°), dopo aver pasticciato un po' con la strategia gomme al momento dell'arrivo della pioggia, mentre per Ricciardo i problemi sembrano non finire mai. L'australiano, impegnato anche lui nella rimonta dall'ultima fila, è stato costretto a parcheggiare la RB14 per un problema al motore, rimediando il quarto ritiro della stagione. Non certo un bel segnale per una power unit appena sostituita in molti dei suoi elementi fondamentali.



Bella gara invece per Nico Hulkenberg, che ha portato la sua Renault al quinto posto tenendosi dietro entrambe le Haas di Grosjean (6°) e Magnussen (addirittura 11° dopo un bell'avvio di gara). In top 10 hanno chiuso anche Perez e Ocon con le Force India, Ericsson con la Sauber-Alfa Romeo e Hartley con la Toro Rosso, mentre ha chiuso 15° Charles Leclerc, entrato anche lui in crisi con la pioggia.