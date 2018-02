Formula 1, Day-2 dei test a Barcellona: Vettel è il più veloce

La seconda giornata dei test ufficiali di Formula 1 sul circuito di Montmeló a Barcellona si apre e si chiude all’insegna della Ferrari. Sebastian Vettel è sceso subito in pista questa mattina per collaudare la sua nuova auto, la SF71H. C’era enorme attesa per il debutto del tedesco alla guida della nuova vettura. Il pilota ex Red Bull, che ha montato sulla Ferrari le gomme soft, ha chiuso in vetta alla classifica con l'ottimo tempo di 1’19’’673. Alle spalle del tedesco, solo per pochi centesimi, arriva il finlandese Valterri Bottas che a bordo della sua Mercedes ottiene un bel 1’19’’976. Ottimo avvio per il pilota della McLaren, Stoffel Vandoorne, che con le gomme hype soft ha occupato la prima posizione durante la mattinata ma nella seconda parte della giornata si è dovuto accontentare del terzo posto con 1’20’’325.





Un day test discreto per Max Verstappen che non è riuscito ad andare oltre il quarto posto. La giornata del pilota olandese è stata condizionata da un problema di affidabilità riscontrato sul motore della sua Red Bull a causa di una perdita nel sistema di benzina, dopo i consueti controlli è ricomparso in pista alle 13. Verstappen, nonostante tutto, ha migliorato il suo crono senza andare al di sotto del 1’20’’326. Il quinto miglior giro della giornata (1’21’’212) è stato registrato da Carlos Sainz a bordo della Renault RS18, lo spagnolo ha fatto anche segnare il primo tempo di questo Day-2. La Toro Rosso, con a bordo Pierre Gasly, ha girato con un tempo di 1’21’’318 chiudendo al sesto posto. Segue il polacco Robert Kubica che con la sua Williams ha registrato un crono di 1’21'495. Solo ottava piazza per Sergej Sorotkin che ha fatto segnare, bordo della Williams un tempo di 1’21’’841. Esteban Ocon e la Force India hanno girato con un tempo di 1’21’’841 chiudendo al nono posto, montando anche le catene sulla vettura, ovviamente solo per qualche foto goliardica: la macchina è rimasta ai box.Sul finire della giornata dei test Kubica e Bottas hanno dato un po’ di spettacolo con il pilota polacco inseguito dal finlandese. Poi la nevicata si è intensificata, fortunatamente solo verso la chiusura della giornata. Il circuito oggi si è presentato in condizioni migliori rispetto a ieri ma l’allerta neve è prevista per domani, giornata che potrebbe dunque essere a rischio per i test. Infine, a metà giornata Vettel è stato protagonista di un testacoda in curva 2, nessun problema per il pilota tedesco che è stato stabilmente in vetta alla classifica per tutta la seconda parte dei test. Bottas è stato il pilota che ha effettuato più giri (94), segue Vettel con 91 poi c’è Leclerc che con la sua Sauber ha collezionato 81 giri.