Formula 1, Carey: "Faremo crescere il Circus sulle basi date da Ecclestone"

8 settembre 2016

Un tandem formato da Chase Carey e Bernie Ecclestone guiderà, almeno per i prossimi tre anni, il Circus della Formula 1. L'intenzione di Liberty Media, ha chiarito il nuovo presidente Carey, è quella di dare continuità al progetto esistente e far crescere il movimento. L'85enne Ecclestone resterà come capo esecutivo per i prossimi tre anni e lavorerà a fianco di Carey, attuale vicepresidente della 21st Century Fox, dopo l'ingresso di questi ultimi in F1 con il versamento di 4,4 miliardi di dollari.