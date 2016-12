Formula 1: Button e Michibata si separano

23 dicembre 2015

Jenson Button e Jessica Michibata si sono separati. Il matrimonio di una delle coppie più chiacchierate del paddock è durato meno di un anno e la separazione dalla moglie è stata confermata dal pilota inglese della McLaren tramite il portavoce. Il 30 dicembre del 2014 il matrimonio alle Hawaii, ora l'addio: "Jenson e Jessica hanno deciso di andare ciascuno per la propria strada in modo amichevole. Non ci sono altre persone coinvolte".