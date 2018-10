Formula 1, Arrivabene: "Vettel prima o poi sarà campione con la Ferrari"

14/10/2018

A quattro gare dal termine del campionato 2018, nulla sembra poter togliere il titolo a Lewis Hamilton che comanda la classifica con 67 punti di vantaggio su Sebastian Vettel . "Il Mondiale è mission impossible ma non è finita - dice Maurizio Arrivabene -. Non partiamo per Austin (si correrà tra una settimana, ndr) battuti". Il team principal della scuderia di Maranello poi rilancia: "Vettel prima o poi sarà campione del mondo con la Ferrari".

"Quando sento in cuffia Sebastian Vettel mi sembra di parlare con Michael Schumacher. Vettel è tedesco, ma molto italiano dentro, da piccolo portato da papà Norbert veniva in Italia settentrionale e poi andava sempre a Maranello a respirare l'aria della Ferrari", ha agigunto.



Arrivabene ha poi ricordato il suo primo incontro con il fondatore, Enzo Ferrari: "Arrivato in sede, era il 1987, aspetto fuori prima di poter incontrare il Drake. Mentre aspetto vedo rientrare una monoposto di Formula 1. Ovviamente la guardo e seguo con gli occhi mentre viene riportata nei box. Con la coda dell'occhio mi accorgo che si è mossa una tenda nell'ufficio di Ferrari. Ho scoperto poi che lui disse: il ragazzo va bene, l'ho capito da come ha guardato la mia macchina". Infine un aneddoto sull'indimenticato Ayrton Senna: "con Senna ci conoscevamo bene, facevamo delle partite di pallavolo in spiaggia con Patrese, cercavamo sempre di schiacciare sui giornalisti a Port Douglass in Australia".