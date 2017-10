Formula 1, Alonso rinnova con la McLaren

19 ottobre 2017

Il pilota di Oviedo guida la McLaren dal 2015 dopo aver già fatto parte della scuderia di Woking già nel 2007. "E' fantastico poter continuare il rapporto con questo team. E' stato il cuore a suggerirmi di rimanere perché qui mi sento veramente come a casa. Questo è un team fantastico composto da persone incredibili, dotate di un calore e una cordialità che non ho mai trovato in Formula 1. Sono molto felice" ha detto Fernando.



"Cosa più importante, la McLaren dispone delle risorse tecniche e finanziarie per vincere in poco tempo gare e campionato. Anche se gli ultimi anni sono stati difficili, non ci siamo dimenticati di come si vince e sono convinto che ricominceremo a farlo presto. Gli ultimi tre anni ci hanno dato lo slancio per pianificare e costruire il futuro e non vedo l'ora di iniziare questo viaggio. Sono eccitato e pronto a lavorare duramente per arrivare al successo".



Del rinnovo con Alonso ha parlato anche Zak Brown, direttore esecutivo del gruppo: "Sono lieto di annunciare che Fernando rimarrà con noi. E' un patrimonio per noi e lo è stato in questi tre anni, è incredibile come persona ed è uno dei piloti più talentuosi dell'era moderna. Il suo impegno ci permetterà di migliorare ulteriormente l'attrattiva e il potenziale del nostro gruppo in modo che nel 2018 potremo fare passi avanti significativi. Fernando conosce perfettamente la direzione verso cui stiamo andando".



"I nostri azionisti hanno progetti ambiziosi e il successo in Formula 1 è un pilastro di questa strategia. E non c'è dubbio che Fernando possa aiutarci a raggiungere questo obiettivo" ha aggiunto.



Felice anche il direttore corse Eric Boullier: "Non puoi sperare di avere un pilota migliore di lui per poter raggiungere risultati la domenica e credo che tutti la pensino così in Formula 1. Ho sempre saputo che lui ama questa squadra e che il suo cuore è qui con noi. E l'annuncio di oggi conferma il suo impegno a correre e vincere in McLaren. Negli ultimi anni abbiamo condiviso le sue frustrazioni, ora ci sentiamo di promettergli una vettura competitiva per la prossima stagione".