Formula 1, Alonso: "Non mi pento delle mie scelte"

13 ottobre 2017

Si avvicina il Gran Premio di Formula Uno ad Austin, in programma domenica 22 ottobre, e Fernando Alonso ha provato a spiegare ai suoi tifosi il motivo degli insuccessi negli ultimi anni con Ferrari e McLaren. "Non mi pento di nessuna decisione che ho preso, perché in quei momenti pensavo che fossero le migliori, le più logiche. Noi piloti non abbiamo la palla di cristallo per prevedere il futuro", ha detto il pilota spagnolo.

Il due volte campione del mondo ha difeso ancora le scelte fatte in carriera, dopo gli esordi con la Minardi: "Per me è stato un orgoglio guidare per la Renault, la Ferrari e la McLaren e nessuno a quei tempi mi aveva detto che avevo preso una decisione sbagliata. A posteriori è facile giudicare, ma io sono comunque orgoglioso".



E per avvalorare la sua tesi, ha citato due altri campionissimi della F1: "Quello che è successo a me è simile a quello che ha passato Michael Schumacher con la Mercedes, e anche Lewis Hamilton che al primo anno in Mercedes ha fatto fatica. Poi hanno cambiato rotta e questa è la loro epoca per le vittorie".

Intanto, Alonso ha voluto omaggiare l'altro circuito famoso negli Stati Uniti, quello di Indianapolis noto per la 500 Miglia, presentando in un post su Instagram il casco che userà al prossimo Gp.





Casco para el US GP. Helmet for the US GP. #indy500tribute #🇺🇸 #fans #thanks #mclaren #bellhelmets @bellhelmetseurope Un post condiviso da Fernando Alonso (@fernandoalo_oficial) in data: 13 Ott 2017 alle ore 05:01 PDT

E nonostante non si sia pentito di aver scelto lamotorizzata, Nandoè ancora incerto sul suo futuro sulla monoposto del team di Woking: "Potrei aver già preso una decisione, però mancano ancora alcuni aspetti che non sono chiusi. Continuo ad avere tutte le opzioni aperte. Il mio obiettivo è essere il miglior pilota del mondo, il più completo. Per questo continuo a credere che devo vincere anche in altre competizioni motoristiche". In particolare, per il futuro "Il sogno è vincere la 24 Ore di Le Mans e quella di Daytona per conquistare la, impresa riuscita solo a", ha concluso Alonso che ha già vinto in carriera il gp di Monaco nelcon la Renault e nelcon la