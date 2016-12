Formula 1: Alonso corre in Cina, forse

14 aprile 2016

Fernando Alonso ha ricevuto l'ok provvisorio dei medici della Fia e venerdì mattina sarà in pista al volante della sua McLaren. Dopo le libere 1 lo spagnolo dovrà sottoporsi a un nuova visita per capire le sue condizioni fisiche e ricevere il via libera per la gara cinese. In Bahrain Nando era stato fermato per via di alcune costole rotte dopo l'incidente di Melbourne. In preallarme c'è Stoffel Vandoorne che nell'ultima l'ha sostituito.